АТОР заявила о возможном росте стоимости отдыха на юге России на 30%

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Стоимость отдыха на российских южных курортах в предстоящем летнем сезоне может вырасти на 20–30%, передает РБК. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Опрошенные АТОР эксперты сообщили, что из-за пандемии COVID-19, отсутствия перспективы открытия границ и восстановления выездного туризма в 2021 году ожидается значительный рост спроса на российские курорты.



Этому будет сопутствовать повышение цен. После окончания акций раннего бронирования в марте стоимость проживания в отелях, в первую очередь на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму, может вырасти на 20–30%. Цены на другие туристические услуги на курортах также могут подскочить на 25–30%.



Туроператоры отмечают, что уже ощутили повышенный спрос на пляжный отдых в России: к концу января объемы продаж по акциям раннего бронирования на 10–15% превышают показатели января 2020 года. В связи с этим повысились цены и на отели на 3–20% в зависимости от категории. В среднем цены увеличились на 10%.



В 2020 году более половины россиян, которые годом раньше выбирали летом отдых за границей, решили провести его в России, отмечено в исследовании «Сбер Индекса». Самыми популярными регионами в пандемию летом оказались Владимирская и Калининградская области. В этот сезон в 2020 году турпоток в первом регионе вырос на 64% по сравнению с 2019-м, а в Калининградской области прирост составил 59%. Летом у туристов также были популярны поездки в Карелию (рост 47%), Тверскую (38%) и Астраханскую (37%) области.



Спрос на внутренний туризм в России вырос на фоне приостановки международного авиасообщения с конца марта 2020 года. Исключение составили рейсы для возвращения россиян и иностранцев на родину.



С начала августа ограничения постепенно начали снимать. В частности, было возобновлено авиасообщение с Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивскими островами, Южной Кореей, Японией, Сербией и Кубой. С сентября появились рейсы в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а в ноябре возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. С 16 января Россия решила возобновить полеты во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар, но въезд туда разрешен лишь для некоторых категорий российских граждан.





Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости / РБК