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35% россиян считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет

27 декабря 2022 11:27
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35% россиян считают, что уровень российских курортов заметно улучшился за последние несколько лет

Более половины респондентов (53%) стали намного больше путешествовать по России в этом году, а каждый пятый признался, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал открывать для себя страну, выяснили СК «Росгосстрах» и туроператор туров по России «Большая Страна» в ходе опроса*. 

Открытием этого года для наших соотечественников стали Дагестан (32%), Алтай (25%), Карелия (25%), Калининградская область (23%), Байкал (22%), Камчатка (19%).

Более трети россиян (36%) организуют путешествия самостоятельно, а 59% покупают туры. Кроме того, половина респондентов получила туристический кешбэк от государства. 

53% опрошенных предпочитают экскурсионный туризм, 20% выбирают активный отдых (походы, сплавы), а 12% — поклонники экологического туризма, им нравятся маршруты по экотропам в заповедниках и национальных парках. Путешествовать россияне предпочитают с друзьями (26%), в одиночестве (26%), со второй половинкой (25%) или семьей с детьми (20%).

Не все поездки проходят гладко. Так, 18% респондентов рассказали, что болели в путешествиях. Самыми частыми недомоганиями стали простудные заболевания (52%), вирусные инфекции (29%) и заболевания ЖКТ (41%). Бороться с болезнью 80% опрошенных помогла аптечка, взятая с собой, а 8% пришлось даже вернуться домой, чтобы вылечиться.

«Результаты опроса подтверждаются нашей статистикой — чаще всего в поездке люди сталкиваются с разными вирусными заболеваниями, болезнями ЖКТ. Но сейчас, в зимний период, возрастает также риск вывихов, ушибов, растяжений и переломов, которые могут испортить весь отпуск. Несмотря на наличие полиса ОМС, медицинская помощь по которому гарантирована государством на всей территории Российской Федерации, мы рекомендуем оформить дополнительно полис путешественника. По нему организацией медицинской помощи будет заниматься профессиональная команда страховщика. Помощь будет организована в максимально короткие сроки в клиниках, не работающих в системе ОМС, при этом обладающих современным оборудованием и наличием всех необходимых специалистов даже в новогодние праздники», — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Россияне также рассказали, как оценивают уровень комфорта на российских курортах. 35% считают, что он заметно улучшился за последние несколько лет, а 27% сказали, что он остался таким же, как и был. Но в любом случае две трети опрошенных планируют путешествия по России в течение следующего года, а 16% отправятся в поездку уже в новогодние праздники. 

«Туризм в России уже не воспринимается как отдых только на курортах Черного моря и Кавказа. Путешествия по Сибири, на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Русскую Арктику, Дагестан, Чечню теперь становятся нормой, хотя еще пять лет назад в это было сложно поверить. Эти регионы радуют растущим качеством сервиса, нетривиальными маршрутами и, конечно же, первозданной природой», — говорит генеральный директор туроператора туров по России «Большая Страна» Юлия Репникова.

*Репрезентативный опрос проведен в декабре 2022 года среди 1238 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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