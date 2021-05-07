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11 мая стартует новый этап проекта #ЭтоВсёРоссия, в этот раз три блогера, путешественника-энтузиаста, отправятся в путешествие по воде от Сочи до Санкт-Петербурга, и конечно же, уделят особое внимание Самарской области и проплывут на лодке по родной реке Волге. Данный проект направлен на популяризацию внутреннего туризма и презентацию туристических возможностей страны, в том числе Самарской области.

Путь будет проходить на протяжении месяца от Сочи до Санкт-Петербурга, через акватории Черного и Азовских морей, а далее по Волго-Донскому каналу на север по Волге и Карельским рекам.

Под пристальным вниманием окажутся особенности внутреннего туризма крупнейших городов страны: Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Нижний-Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург. Весь местный колорит передадут сами жители, а гости на судне помогут разобраться в культурных тонкостях.

Проект #ЭтоВсёРоссия был создан в Самаре в 2020 году и прославился на всю страну! Его авторами стали Самарский бизнесмен и предприниматель Борис Колесников, продюсер Владимир Сухов и предприниматель Сергей Ивошин. Команда уже имеет опыт путешествий по Российской Федерации и в первом этапе проекта ребята проехали более 12000 км на машине от Владивостока до Москвы, посетив на пути следования более 40 городов. По дороге был снят 20-серийный фильм #ЭтоВсёРоссия, который собрал более 6 миллионов просмотров на разных площадках.