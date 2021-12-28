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10 самых необычных народных арт-объектов страны выявил всероссийский конкурс

28 декабря 2021 14:02
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10 самых необычных народных арт-объектов страны выявил всероссийский конкурс

Во всероссийском конкурсе необычных «народных» арт-объектов Туту Арт, который проводит сервис поездок и путешествий Туту.ру (https://www.tutu.ru/), завершились отборочные раунды. В результате были отобраны десять самых интересных объектов, по мнению россиян. Теперь они примут участие в финальном раунде, который пройдёт в январе 2022 года. Следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту Арт (https://art.tutu.ru/). Конкурс проводится при информационной поддержке издания Lenta.ru.

Напомним, конкурс объединил 85 авторских достопримечательностей, среди которых определится один, самый необычный в стране, народный арт-объект. В отборочных раундах участников разделили на 10 групп по территориальному признаку, по 8 и 9 претендентов на выход в финал. Из каждого раунда в финальный этап выходил один объект. Финальный раунд пройдёт с 11 до 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен самый необычный арт-объект, состоится церемония награждения.

Вот 10 самых необычных народных арт-объектов, которые будут соревноваться в финале:

●       дом из бутылок в селе Фентисово Курской области
●       парк каменного периода в селе Кушнаренково Республики Башкортостан
●       деревянный «Ишачок» в городе Новочеркасск Ростовской области
●       копия космического корабля X-Wing из саги «Звёздные войны» из Якутии
●       зайцы-антивандалы из Республики Карелия
●       мамонт из железа из Магаданской области
●       пластиковые шедевры из Пензенской области
●       комар-хранитель Сибири из Ямало-Ненецкого автономного округа
●       Вайнахская башня из Чеченской Республики
●       копии мировых башен в Вологодской области.

«Вот и закончился отборочный марафон, длившийся 10 недель. В нем приняли участие все 85 регионов России, но в финал вышли только 10. Теперь осталось определить одного победителя, который получит памятный приз от Туту.ру.

Конкурс вызвал большой интерес во многих уголках России. Нам звонили авторы объектов, представители СМИ и администраций и просто обычные жители из мегаполисов и маленьких посёлков и деревень, с севера и юга, с запада и востока нашей страны. Нам действительно удалось привлечь к подобным арт-объектам большое внимание. Считаю, это одно из главных достижений нашего конкурса, ведь он направлен на популяризацию необычных достопримечательностей и уникальных мастеров, коих в России — несчетное множество», — комментирует Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Отметим, что проект Туту Арт продолжает традицию ежегодных всероссийских конкурсов сервиса организации путешествий Туту.ру. В 2018 и 2019 годах сервис провёл конкурс, в котором россияне выбрали населённый пункт с самым весёлым названием, а в прошлом году составил энциклопедию 100 самых необычных памятников России с их 3D-моделями.

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