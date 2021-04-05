Женщины реже невосстановимо разбивают автомобили в ДТП

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Эксперты страховой компании «Согласие» выяснили, клиенты какого пола чаще разбивают машину в «тоталь». Согласно статистике компании, полная конструктивная гибель автомобиля в два раза чаще фиксируется у страхователей-мужчин. На их долю приходится 67% случаев от общего количества «тоталей».

«Женские» авто бывают непригодными для восстановления и ремонта в 33% случаев. При этом средний убыток по каско у автоледи составляет 98,7 тыс. руб., что на 9% меньше аналогичного показателя у представителей сильного пола.

В 2020 году страховая компания «Согласие» возместила клиентам-женщинам ущерб по каско на сумму 1,4 млрд руб., мужчинам – 2,5 млрд руб.

Ранее в «Согласии» составили «тотальный» рэнкинг автомобилей. Возглавил топ-10 Hyundai Solaris. За ним в порядке убывания следуют: LADA Largus, Volkswagen Polo, KIA Rio, Renault Logan, LADA Granta, Renault Duster и Kaptur, Skoda Rapid. Замыкает десятку LADA Vesta.

Чаще всего повреждения, которые нецелесообразно восстанавливать после ДТП, получали автомобили из Москвы и Московской области. По данным экспертов «Согласия», на их долю пришлось 42% от общего количества «тоталей», зафиксированных компанией в 2020 году. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), на третьем – Новосибирск (3%). В десятку городов также вошли Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.

В соответствии со стратегией сервисного лидерства главная задача «Согласия» в работе с клиентами – качественное и оперативное возмещение ущерба. В 2020 году страховая компания «Согласие» выплатила клиентам 17,5 млрд руб., из них 13 млрд руб. – по автострахованию (ОСАГО + каско).