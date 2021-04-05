Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Рост смертности: в феврале 2021 года в Самарской области умерло на 18,5% больше
Рост смертности: в феврале 2021 года в Самарской области умерло на 18,5% больше
Вскрылась масштабная коррупционная схема при уборке снега в Самаре
Вскрылась масштабная коррупционная схема при уборке снега в Самаре
За год цены на вторичную недвижимость в Самаре увеличились на 9%
За год цены на вторичную недвижимость в Самаре увеличились на 9%
В России продолжат замедлять Twitter
В России продолжат замедлять Twitter
Женщины реже невосстановимо разбивают автомобили в ДТП
Женщины реже невосстановимо разбивают автомобили в ДТП
Новые динамические дорожные знаки с камерами сделают движение на дорогах безопаснее
Новые динамические дорожные знаки с камерами сделают движение на дорогах безопаснее
Пассажирооборот на Куйбышевской ЖД с начала 2021 года снизился на 31,6%
Пассажирооборот на Куйбышевской ЖД с начала 2021 года снизился на 31,6%
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Женщины реже невосстановимо разбивают автомобили в ДТП

5 апреля 2021 12:55
83
Женщины реже невосстановимо разбивают автомобили в ДТП

Эксперты страховой компании «Согласие» выяснили, клиенты какого пола чаще разбивают машину в «тоталь». Согласно статистике компании, полная конструктивная гибель автомобиля в два раза чаще фиксируется у страхователей-мужчин. На их долю приходится 67% случаев от общего количества «тоталей».

«Женские» авто бывают непригодными для восстановления и ремонта в 33% случаев. При этом средний убыток по каско у автоледи составляет 98,7 тыс. руб., что на 9% меньше аналогичного показателя у представителей сильного пола.

В 2020 году страховая компания «Согласие» возместила клиентам-женщинам ущерб по каско на сумму 1,4 млрд руб., мужчинам – 2,5 млрд руб.

Ранее в «Согласии» составили «тотальный» рэнкинг автомобилей. Возглавил топ-10 Hyundai Solaris. За ним в порядке убывания следуют: LADA Largus, Volkswagen Polo, KIA Rio, Renault Logan, LADA Granta, Renault Duster и Kaptur, Skoda Rapid. Замыкает десятку LADA Vesta.

Чаще всего повреждения, которые нецелесообразно восстанавливать после ДТП, получали автомобили из Москвы и Московской области. По данным экспертов «Согласия», на их долю пришлось 42% от общего количества «тоталей», зафиксированных компанией в 2020 году. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), на третьем – Новосибирск (3%). В десятку городов также вошли Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово.

В соответствии со стратегией сервисного лидерства главная задача «Согласия» в работе с клиентами – качественное и оперативное возмещение ущерба. В 2020 году страховая компания «Согласие» выплатила клиентам 17,5 млрд руб., из них 13 млрд руб. – по автострахованию (ОСАГО + каско).

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
19
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
577
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
659
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
3 апреля 2021  11:34
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Социум
705
Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона.
2 апреля 2021  18:49
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Политика региона
1600
Весь список