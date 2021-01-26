ФПК предоставляет пассажирам скидку 30% на верхние места в плацкарт

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Пассажиры поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") могут путешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 30% до конца марта.

Воспользоваться предложением можно при покупке билетов на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места во всех плацкартных вагонах АО "ФПК" за исключением ряда поездов. Если пассажиры планируют поездку в период с 1 по 28 февраля скидка будет действовать при условии оформления билета с даты начала продажи и до 5 дней до даты отправления поезда включительно. Если же путешествие состоится в период с 1 по 31 марта, оформить билеты по выгодной цене можно только до 1 февраля.

Со списком поездов, которые не участвуют в акции и более подробной информацией об условиях ее проведения можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.