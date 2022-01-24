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Запрет движения по Татьянке в Самаре ударил по сотням владельцев катеров, лодок и гидроциклов

24 января 2022 12:16
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Запрет движения по Татьянке в Самаре ударил по сотням владельцев катеров, лодок и гидроциклов

В одночасье стали незаконными лодочные станции, которые в течение многих лет легально базировались на реке Татьянке в той ее части, которая находится в границах Самары. Причина драматичной перемены – введенный с подачи МЧС запрет движения маломерных судов и размещение баз на одной из самых востребованных среди сотен простых судовладельцев и VIP-персон региона акваторий, пишет 24 января газета «Самарское обозрение».

В общей сложности жертвами запрета становятся порядка 450-500 владельцев лодок, катеров, гидроциклов и других маломерных судов, ставивших свои судна на легальные стоянки. Таких стоянок было несколько на день введения запрета. Договора водопользования по-прежнему имеют 6 юридических и физических лиц, но теперь эти документы вступили в противоречие с введенным запретом.

Проблемы возникли и у тех станций, которые базируются на Татьянке в границах Волжского района: для выхода судов в Сухую Самарку и далее на Волгу нужно проплыть по запретной зоне. Выйти же к большой воде через Новокуйбышевск мешает дамба.

Судовладельцы уже интересуются, что будет со стоянками весной, не пора ли продавать лодки, которые теперь просто некуда ставить, тем более что за пределами Татьянки цены намного выше, рассказали «Самарскому обозрению» владельцы лодочных станций. Поднимающаяся из-за этого волна недовольства рискует перерасти в цунами социального протеста уже весной, считает издание.

Просто так уходить с реки предприниматели не готовы, хотя и однозначного решения, как именно они станут отстаивать свои права, пока не выработали. Консультации идут, обращения к депутатам Госдумы и в органы защиты прав предпринимателей уже направлены. Не исключают владельцы стоянок и возможности обращения в прокуратуру, и судебного обжалования 110-го постановления.

Перспективы сопротивления предпринимателей эксперты оценивают по-разному. Адвокат Антон Бегеба полагает, что «в ближайшее время водопользователям, скорее всего, придется «смотать удочки» и освободить акваторию от своего имущества». Тогда как адвокат в сфере экологии и природопользования Дмитрий Медведев уверен, что у владельцев «имеются серьезные шансы отстоять свои права».

Одновременно многие задаются вопросом, кому в действительности потребовался этот запрет. По одной из версий, привлекательную артерию зачищают от легальных и нелегальных станций под чьи-то интересы, пишет Обозрение.

Как только акватория будет свободна, запрет отменят или признают незаконным, и тогда станет ясен конечный бенефициар.

Возможно, это облегчит легализацию и стоящей на Татьянке база ГИМС МЧС, у которой, судя по данным из открытых официальных источников, до сих пор нет договора водопользования. За это МЧС и ГИМС уже привлекались к ответственности в 2013 году.

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