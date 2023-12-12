запасы китайских машин достигли 175 тысяч на складах в России

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Российские автодилеры начали заполнять склады китайскими автомобилями, запас нераспроданных машин достиг 175 тысяч единиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова.

По его словам, за 10 месяцев в России продали 406,5 тысячи китайских автомобилей, что в 4,8 раза больше по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. В то же время на автозаводах («Автотор», Haval) произведено 153,4 тысячи машин, получено Россией еще 428,5 тысячи.

Удалов отметил, что в начале 2024 года, вероятно, будет снижение уровня продаж китайских авто из-за повышения ключевой ставки, утилизационного сбора и сокращения объемов кредитования.

Руководитель «Автомаркетолога» Олег Моисеев в свою очередь добавил, что китайские производители автомобилей планируют продать 1,2 миллиона машин.

Согласно информации «Автостата», цены на автомобили с начала 2023 года неуклонно росли. Средняя цена на российские легковушки — 1,2 миллиона рублей, китайские – 3,4 миллиона, пишет Газета.