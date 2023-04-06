Задолженность по оплате электроэнергии может создать риски движению трамваев и троллейбусов в Самаре

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Задолженность МП «ТТУ» г. Самара за уже потребленную электроэнергию составляет в настоящее время около 40 миллионов рублей. Это сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо «ТТУ» Самары.

Не получая оплаты от транспортного предприятия, ПАО «Самараэнерго» не может, в свою очередь, передать эти средства производителям электрической энергии и организациям, обслуживающим электрические сети. Помимо направления напоминаний о необходимости оплаты энергии в адрес должника, по инициативе энергосбытовой компании была проведена серия встреч с руководством ТТУ, представителями администрации города, однако погашения существующей задолженности не произошло.

В связи с невозможностью бесконечного кредитования муниципального транспортного предприятия ПАО «Самараэнерго» уведомило ТТУ Самары, администрацию города, прокуратуру, МЧС и иные структуры о планах введения неплательщику ограничений подачи электроэнергии с 11 апреля 2023 года.

В дальнейшем может быть полностью приостановлено энергоснабжение всех тяговых подстанций ТТУ до момента оплаты уже полученных электротранспортным предприятием энергетических ресурсов.

Ответственность за возможное нарушение движения общественного транспорта и неудобства для горожан в этом случае будет полностью лежать на руководстве ТТУ Самары, которое не оплачивает потреблённые энергоресурсы. При этом, по информации энергокомпании, Самарское ТТУ может иметь задолженности и перед иными предприятия энергокомплекса города.

Важно отметить, что приостановка энергоснабжения электротранспорта в Самарской области является достаточно редким событием. Аналогичные масштабные ограничения подачи электроэнергии до этого вводились для троллейбусного движения Тольятти лишь в 2014-2015 годах.