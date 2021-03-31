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За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов

31 марта 2021 10:27
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За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов

За первый квартал этого года стоимость автомобилей в России выросла на два-восемь процентов, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проведенный ею опрос дилеров.

При этом некоторые марки поменяли расценки уже дважды. Как пояснил представитель "Авилона" Андрей Каменский, индексация цен на новые машины была ожидаемой и плавной. По словам Владимира Мирошникова из "Рольфа", производители в начале года всегда пересматривают стоимость автомобилей, но в этом году масштабы изменений больше из-за курса рубля.

Газета подчеркнула, что цены на люксовые автомобили, например Ferrari, Maserati и Aston Martin, не поменялись. А Mercedes, как уточняется, подорожал из-за инфляции и изменения курса евро. Стоимость автомобилей Audi увеличилась в среднем на семь процентов, Jeep — в районе шести-семи процентов, Infiniti — на два-три процента.

Автомобили Lada выросли в цене на два процента сначала в январе, а потом и в марте. Как пояснил "АвтоВАЗ", это произошло после коррекции со стороны основных конкурентов.

Nissan за два месяца подорожали в цене в районе 0,9-3,3 процента, а в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4-3,3 процента, сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

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