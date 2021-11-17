За 10 месяцев сотрудники КбшЖД оказали помощь порядка 10 тыс. маломобильным пассажирам

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За 10 месяцев 2021 года на территории вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали железнодорожники оказали специализированную помощь порядка 10 тыс. маломобильным пассажирам, что на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество заявок в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Самара (2851 человек), Уфа (2263), Пенза (1443) и Ульяновск-Центральный (1025).

В условиях текущей эпидемической обстановки услуга оказывается с учетом всех мер предосторожности.

Для лиц с ограниченными физическими возможностями на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь по их сопровождению и транспортировке к подвижному составу силами сотрудников специализированной компании, также предоставляется услуга по транспортировке багажа.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».