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«Яндекс Карты» теперь показывают стоимость проезда по платным дорогам

19 октября 2023 10:59
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«Яндекс Карты» теперь показывают стоимость проезда по платным дорогам

В сервисе «Яндекс Карты» с 19 октября запущена возможность оценки стоимости проезда по платным дорогам для легкового транспорта. Учитывается стоимость только того участка, который нужен при построении маршрута.

В местах гибких тарифов учитывается время прибытия. «Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа»,— говорится в сообщении пресс-службы, которое есть у «Ъ».

Функция доступна в новой версии приложения на iOS и Android. Ранее «Яндекс Карты» предупреждали о наличии маршрутов с учетом платных участков дорог. Предполагается, что новая функция «позволит водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно».

Теги: Городской транспорт

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