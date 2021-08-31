Яндекс.Карты рассказали, как пробки в сентябре будут возвращаться в Самару

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По прогнозам аналитиков Яндекс.Карт, загруженность дорог в конце лета и начале сентября не будет отличаться. Осложнение дорожной ситуации наблюдается только в конце августа — в последние пару недель. В сентябре же уровень пробок растёт крайне медленно. Даже 1 сентября рекордов ждать не стоит.

Так, если смотреть на средний балл августовских пробок по рабочим дням с 7 до 22 часов в 15 городах-миллионерах России, то заметен постепенный рост с начала месяца. Скорее всего, это связано с окончанием сезона отпусков и подготовкой к началу учебного года.

Похожая ситуация была и в прошлые годы. Так, если сравнить средний балл пробок по рабочим дням с 7 до 22 часов в 15 городах-миллионерах России в первой половине августа и первой половине сентября 2019 года, то мы обнаружим, что он вырастает примерно на 0,7 балла. 2020 год был весьма необычен из-за локдауна, однако к концу лета ситуация постепенно нормализовалась и мы увидели рост в аналогичный период на те же 0,7 балла.

При этом летний спад пробок происходит очень плавно, растягиваясь на 2 месяца — с середины мая по середину июля. Если сравнить уровень пробок с середины марта по середину апреля (весенний уровень до спада) и в июле 2021 года, то пробки уменьшились приблизительно на 1,1 балла. Это средний показатель по 15 городам-миллионерам России.

Но спад пробок в разных городах значительно отличается. Лидером по изменениям стал Новосибирск, где на расчётный весенний период выпали непростые погодные условия (со снегопадами и частыми переходами температуры через 0), а летом на дорогах стало действительно очень свободно.

Насколько уменьшился уровень пробок летом по сравнению с весной в 2021 году: