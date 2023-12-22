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Ввоз европейских и японских иномарок упадет в два раза в 2024 году

22 декабря 2023 12:00
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Ввоз европейских и японских иномарок упадет в два раза в 2024 году

В 2024 году в связи со сложностью обслуживания импортных машин и возросших затрат на таможенное оформление темпы ввоза в Россию автомобилей по параллельному импорту снизятся вдвое. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, дилеры не хотят работать без поддержки производителя, ведь вовремя поставлять запчасти на новые модели не просто.

«Представьте, что спустя полтора года владения машиной возникает серьезная поломка, и покупатель может вернуть ее и потребовать стоимость новой машины. Дополнительные нагрузки возникают из-за выросшей цены логистики, сложности таможенного оформления. Дилерам приходится заниматься таможней, сертификацией, установкой устройств ЭРА-ГЛОНАСС», — отметил Подщеколдин.

По словам эксперта, многие крупные официальные дилеры перестали ввозить автомобили по параллельному импорту. В 2024 году число автомобилей, ввезенных в Россию по такой схеме, снизится в два раза. Однако спрос на рынке есть, россияне готовы покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi.

В 2023 году, по данным РОАД, в Россию путем параллельного импорта было ввезено 130 тыс. машин. В топ-5 популярных марок вошли Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi.

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