 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог

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Это свзано с Чемпионатом и первенством Самарской области по велоспорту.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту на территории городского округа Самара с 08:00 до 16:00 26 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 26 июня 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.