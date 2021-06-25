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 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог

25 июня 2021 09:55
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 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог

Это свзано с Чемпионатом и первенством Самарской области по велоспорту.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту на территории городского округа Самара с 08:00 до 16:00 26 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2;
- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 26 июня 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

Теги: велоспорт В центре внимания перекрытие дорог

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