Временно ограничено движение на трассе М-5 "Урал" в районе н.п. Зеленовка   

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6 марта вводится временное ограничение движения на трассе М-5 "Урал" в районе н.п. Зеленовка, Ставропольского района.

6 марта 2021 года с 09.00 до 10.00 (в обратном направлении - из г. Самары в г. Москву) и с 13.00 до 14.00 (в прямом направлении - из г. Москвы в г. Самару), в связи с проведением работ по монтажу П-образной опоры над автодорогой М-5 «Урал» для размещения табло переменной информации, будет введено временное ограничение движения транспортных средств на 980 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе н.п. Зеленовка, Ставропольского района.

Уважаемые водители, будьте внимавтельными, передает облМЧС.