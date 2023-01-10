Volkswagen аннулировал доступ российских фирменных дилеров и СТО к сервисному программному обеспечению

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В январе 2023 года Volkswagen вслед за Mercedes-Benz аннулировал доступ российских фирменных дилеров и СТО к сервисному программному обеспечению.

Немаловажно, что сообщения об ограничении доступа СТО и дилеров марки Volkswagen появились раньше, чем официальное заявление по этому поводу. Управленцы из Штутгарта (Mercedes-Benz) хотя бы официально уведомили своих российских партнеров о подобных действиях, а ребята из VAG, видимо, решили на такие «мелочи» время и силы не тратить.

Впрочем, руководители и специалисты отечественных фирменных станций технического обслуживания не спешат паниковать и уверяют своих клиентов, что готовы оказать им любую помощь. Не беремся утверждать что-то по поводу Мерседес, но механики Фольскваген на днях в Самаре и Тольятти буквально расписались в собственном бессилии, пишет СитиТраффик.

В сильный мороз в коммерческом фургоне Crafter в подкапотное пространство чуть выдавило моторное масло. Загорелся соответствующий индикатор, и после долива жидкости владелец грамотно рассудил, что нужно бы заехать к настоящим мастерам на фирменное СТО. Двигатель – штука недешевая, шутить с ним не нужно, особенно в сегодняшних непростых санкционных условиях. Однако помочь автовладельцу не смогли не только в областной столице, но и в Тольятти, где технический центр указанной марки работает не первое десятилетие.

В Самаре по телефону сказали, что Crafter на СТО местного дилера Volkswagen попросту не заедет из-за высоты кузова. В Тольятти выразили готовность провести диагностику, но моторист на станции должен был появиться только через пару дней. То есть об оперативном ремонте речи не было. Понятно, что в коммерческий автомобиль по определению не может и не должен простаивать на станции по 2 – 3 дня просто так.

Как обычно в таких случаях, вопрос был решен путем обращения к частному мастеру, который не один год обслуживает целый автопарк подобных машин. Чуть больше часа ушло на проверку, хозяин вместе с механиком удостоверился, что фатальных повреждений нет и машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Что делать владельцам машин с хитроумными «прошивками» не только в блоке управления мотором, но и в трансмиссии, климатической установке и прочих системах автомобиля, не дай Бог, приключится с ними какая-то серьезная беда – открытый вопрос. Частного электронщика столь узкой специализации быстро найти уже не получится, а у официальных станций теперь, получается, доступа к новым версиям ПО тоже нет.