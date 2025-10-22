Водительские права в России перестанут автоматически продлеваться с 2026 года

177

Автоматическое продление водительских удостоверений завершится в России с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

При этом он уточнил, что если сроки действия удостоверения истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, то продление на три года в данном случае предусмотрено.

«Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — цитирует эксперта ТАСС.

Зокиров подчеркнул, что водителям, которые уже единожды воспользовались автопродлением, нужно знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Это необходимо для своевременного продления действия прав в стандартном порядке и соблюдения закона. Дата указывается в самом удостоверении.