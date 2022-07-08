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Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери

8 июля 2022 10:00
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Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери

С пятницы, 8 июля, во всех автобусах, которые обслуживает «Самара Авто Газ», пассажиров должны пускать во все двери. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

— Перевозчик организовал вход пассажиров только через переднюю дверь со среды, 6 июля. В «Самара Авто Газ» объяснили это решение борьбой с зайцами. Но эту инициативу компания внедрила самостоятельно, без согласования с департаментом транспорта. Мы такие действия не поддерживаем. Пассажирские перевозки должны быть, в первую очередь, комфортными для пассажиров. А меры, которые принимают для увеличения выручки, не должны влиять на людей, — заявил Юрий Тапилин.

По его словам, чиновники потребовали от руководства «Самара Авто Газ» пересмотреть правила входа в автобусы, пишет 63.ру.

Новые правила работы общественного транспорта стали для многих горожан неприятной неожиданностью. По словам самарцев, без каких-либо предупреждений водители начали пускать пассажиров только через переднюю дверь со среды, 6 июля.

— Соответственно, выход — через вторую или вторую и третью двери. У входа стоит кондуктор и выдает билеты. Или его функции выполняет водитель. По их словам, такое распоряжение пришло из «конторы». Всем недовольным предлагают позвонить туда. Естественно, скорость поездок на автобусах уменьшилась в разы. Начались скандалы между пассажирами и сотрудниками компании-перевозчика. Кто-то решил не ждать своего транспорта и добраться в точку назначения другим способом, — поделились своим недовольством местные жители.

По словам горожан, такие правила входа в автобус ввели не только на маршруте № 67. Как утверждают самарцы, аналогично работают и другие пассажироёмкие автобусы, например, № 47.

Представители «Самара Авто Газ» назвали свое решение «шоковой терапией», необходимой для борьбы с зайцами.

— Это непопулярная мера. Но мы были вынуждены применить ее в связи с увеличением количества зайцев на маршрутах. Когда такую схему вводили осенью, то оказалось, что по ее итогам пассажиропоток увеличился на 10%. Недавно «Самара Авто Газ» вместе с ТТУ, дептрансом и студентами проводили рейд по выявлению безбилетных пассажиров. Им разъяснили, что проезд нужно оплачивать в течение одной остановки. От этого зависит бесперебойная работа общественного транспорта, — пояснили 63.RU в «Самара Авто Газ».

Новые правила входа в автобусы уже внедряли в Самаре осенью 2021 года. Тогда перевозчик объяснял это нехваткой личного состава, а также повышением финансовой дисциплины при оплате проезда. Горожане массово выступили против этой меры. И только тогда от этой идеи решили отказаться.

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