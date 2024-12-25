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Власти собрались модернизировать общественный транспорт Тольятти

25 декабря 2024 11:27
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власти собрались модернизировать общественный транспорт Тольятти

На аппаратном совещании Илья Сухих ответил на вопросы тольяттинских журналистов, касающиеся работы общественного транспорта. Как заметил и. о. главы автограда, большинство тольяттинцев недовольны коммерческими перевозками, хотя и муниципальные далеки от совершенства, пишет 63.ру.

— Мониторя соцсети, встречаясь с жителями Тольятти, замечаю очень много нареканий на работу коммерческого транспорта, на так называемые маршрутки. Там нет валидаторов, график не соблюдают. Здесь жалобы как и к муниципальным маршрутам, так и к межмуниципальным. Почему делаю акцент на этом — потому что полномочия муниципалитета и полномочия Минтранса Самарской области я разделяю. Мы должны для себя понять, актуализировать так называемую транспортную схему.

А как должны ходить маршруты, а какие они должны быть? Мы сейчас заручились поддержкой коллег из Москвы, с которыми проводили уже рабочую встречу, и дальше будем с ними контактировать. Им удалось решить эту проблему, и мы с их помощью тоже должны эту проблему решить. Ну и, конечно же, поставлена общая задача, что мы должны обновлять свой автопарк, должны делать его более молодым, этим мы и будем заниматься, — сообщил Илья Сухих.

На днях на городские пассажирские маршруты вышли восемь новых автобусов: четыре автобуса марки VOLGABUS 5270G4 и четыре — марки ЛИАЗ CITYMAX 12 529267.

Заместитель директора некогда муниципального предприятия, а ныне акционерного общества «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» Евгений Матвеев сказал, что новые автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, видеонаблюдением и электронными терминалами оплаты. Однако номера маршрутов, которые возят людей по городу, пока не уточнили.

Что касается коммерческих перевозок, то там тоже горожан ждет реформа. Депутат губернской думы анонсировал реформу, а первое, что сделают, — введут безналичный расчет.

Теги: Городской транспорт

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