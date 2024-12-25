власти собрались модернизировать общественный транспорт Тольятти

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На аппаратном совещании Илья Сухих ответил на вопросы тольяттинских журналистов, касающиеся работы общественного транспорта. Как заметил и. о. главы автограда, большинство тольяттинцев недовольны коммерческими перевозками, хотя и муниципальные далеки от совершенства, пишет 63.ру.

— Мониторя соцсети, встречаясь с жителями Тольятти, замечаю очень много нареканий на работу коммерческого транспорта, на так называемые маршрутки. Там нет валидаторов, график не соблюдают. Здесь жалобы как и к муниципальным маршрутам, так и к межмуниципальным. Почему делаю акцент на этом — потому что полномочия муниципалитета и полномочия Минтранса Самарской области я разделяю. Мы должны для себя понять, актуализировать так называемую транспортную схему.

А как должны ходить маршруты, а какие они должны быть? Мы сейчас заручились поддержкой коллег из Москвы, с которыми проводили уже рабочую встречу, и дальше будем с ними контактировать. Им удалось решить эту проблему, и мы с их помощью тоже должны эту проблему решить. Ну и, конечно же, поставлена общая задача, что мы должны обновлять свой автопарк, должны делать его более молодым, этим мы и будем заниматься, — сообщил Илья Сухих.

На днях на городские пассажирские маршруты вышли восемь новых автобусов: четыре автобуса марки VOLGABUS 5270G4 и четыре — марки ЛИАЗ CITYMAX 12 529267.

Заместитель директора некогда муниципального предприятия, а ныне акционерного общества «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» Евгений Матвеев сказал, что новые автобусы оснащены системами ГЛОНАСС, видеонаблюдением и электронными терминалами оплаты. Однако номера маршрутов, которые возят людей по городу, пока не уточнили.

Что касается коммерческих перевозок, то там тоже горожан ждет реформа. Депутат губернской думы анонсировал реформу, а первое, что сделают, — введут безналичный расчет.