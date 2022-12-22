Власти Самары озвучили планы по стоимости проезда в городском транспорте

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Стали известны планы городских властей по корректировке тарифов на проезд в общественном транспорте Самары. Их обсудили во время заседания общественного совета при профильном департаменте мэрии.

— В 2023 году изменение стоимости проезда не планируется, — сообщили чиновники.

Ранее об этом 63.RU заявил и заместитель руководителя дептранса Самары Юрий Тапилин. По его словам, действующие тарифы останутся до 2024 года.

В последний раз цены на проезд в общественном транспорте Самары индексировали 1 января 2022 года. С тех пор одна поездка стоит 35 рублей при расчете наличными. При безналичной оплате тариф ниже, 32 рубля.

Безлимитные проездные для школьников стоят 640 рублей, для студентов — 850 рублей в месяц. Но есть варианты с ограничением по количеству поездок. За 20 пересадок нужно заплатить 330 рублей, за 40 — 660 рублей. Ежемесячный безлимитный проездной для всех остальных категорий граждан стоит 1985 рублей.

Единственный тип пластиковых карт, которых не коснулась индексация, — пенсионный. За 90 поездок эта категория граждан всё так же платит 270 рублей в месяц.

Власти Самары объяснили, что индексацию необходимо было провести из-за изменений в сфере муниципальных перевозок. Из-за коронавируса компании потеряли около 400 миллионов рублей, при этом возросли расходы на топливо, электроэнергию и запчасти.