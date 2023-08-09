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Власти РФ не поддержали снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей

9 августа 2023 09:13
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Власти РФ не поддержали снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве Российской Федерации отклонила предложение о понижении стоимости страховых полисов ОСАГО для отечественных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заключению Кабмина, установление базовых тарифов и коэффициентов для страхования, а также их применение страховыми компаниями для расчета страховых премий по ОСАГО, регулируется Центральным банком согласно действующему законодательству.

При этом предложение о частичной или полной компенсации страховых премий для определенных категорий страхователей за счет повышения страховых тарифов для других категорий было отклонено в указанном документе.

Сам же законопроект о снижении стоимость ОСАГО был разработан сенатором Андреем Кутеповым.

Стоит напомнить, что ЦБ предложил значительно повысить тарифы на ОСАГО для автомобилей из стран, которые не являются партнерами России. Нововведение коснется легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, пишет ОСН.

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