Владельцев электросамокатов в Самаре обяжут регистрировать технику

В России готовятся изменить правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Власти намерены ввести обязательную государственную регистрацию и номерные знаки для этой техники.



Уже к 1 сентября 2026 года планируют обязать всех владельцев электросамокатов, моноколес и подобных устройств регистрировать их в специальном реестре. Владельцы должны будут в десятидневный срок после покупки получить «учетный знак» и «учетную метку» (QR-код).



Под эти изменения уже подготовлена техническая база. Еще в феврале 2026 года Росстандарт утвердил новый тип государственного регистрационного знака — тип «4В».



Основная причина таких мер — резкий рост аварийности. По данным областной Госавтоинспекции, за первые семь месяцев 2025 года количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 127%, пишет Самара-АиФ.