Вильфанд: на следующей неделе можно задуматься о смене резины на зимнюю

Заменить летнюю резину на зимнюю можно будет уже на следующей неделе, приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Устойчивого снежного покрова в столице пока не ожидается, однако температура по утрам будет составлять около +5 градусов – это тот режим, при котором эластичность летней резины теряется, в связи с чем тормозной путь увеличивается.

"Сейчас тот случай, когда, начиная со следующей недели, в принципе, можно об этом думать", – сказал Вильфанд.

Если же зимняя резина шипованная, пока "переобуваться" не стоит, добавил он.