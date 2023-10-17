В день проведения регбийного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта

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21 октября 2023 года в региональной столице впервые на стадионе «Солидарность Самара Арена» проведут регбийный матч между сборной России по регби и командой «Русские Барбарианс» – сборной легионеров чемпионата страны по регби. Начало матча в 12:00. Товарищеская игра состоится в рамках фестиваля «Большое регби на Волге», который пройдет 20 и 21 октября текущего года.

Для удобства болельщиков до начала матча будет осуществляться подвоз зрителей трамваями маршрутов №№ 11 и 12, непосредственно до конечной остановки «Самара Арена». По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Кроме того, усилят работу автобусных маршрутов: после матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам №№ 1, 67, 34, 41, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не потребуется.

Фрто: freepik.com