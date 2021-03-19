В Железнодорожном районе Самары может появиться два гаражных массива

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Так, земельный участок площадью 28625 кв. м, находящийся на улице Перовской, 1А, хотят отдать под служебные гаражи.

А земельный участок, расположенный в том же районе, на улице Набережная реки Самары, 2, планируют использовать под хранение автотранспорта. Его площадь составляет 20312 кв. м.

Решение о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства будет принято 5 апреля 2021 года в ходе публичных слушаний, пишет СитиТраффик.