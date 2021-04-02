В выходные в Самарской области будут искать пьяных водителей

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В эту пятницу, а также в выходные дни, сотрудники ГИБДД всех территориальных подразделений Самарской области примут участие в целенаправленных профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств с признаками опьянения, а также грубых нарушений Правил дорожного движения.

В рейдовых мероприятиях будет задействовано максимальное количество нарядов ДПС, в том числе, личное участие примут руководители подразделений.

Управление ГИБДД Самарской области призывает автомобилистов не допускать нарушений Правил дорожного движения. Управлять автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено! Не ставьте под угрозу безопасность как свою, так и окружающих. Просим отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям.