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В выходные дни сотрудники самарской Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме

3 октября 2022 11:54
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В выходные дни сотрудники самарской Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме

Автоинспекторы были ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, особый упор делался на выявление автомобилистов, допускающих управление транспортом в состоянии опьянения.

Так, за минувшие три дня на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2100 различных правонарушений в области дорожного движения, среди которых  50 водителей, допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 2 из них привлечены к ответственности за повторное в течение года управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция уделяла внимание и другим видам правонарушений.

В их числе управление транспортным средством водителем лишенным специального права управления транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня было выявлено 2 подобных нарушения!

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля к ответственности привлечено 370 водителей.

Нарушили правила перевозки детей 45 водителей, за что они были привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Административный штраф за данный вид правонарушения составляет 3000 рублей.

Госавтоинспекция Самарского региона призывает с пониманием относиться к проводимым профилактическим и рейдовым мероприятиям, которые направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Теги: БДД

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