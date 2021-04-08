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В центре Самары временно ограничат движение транспорта

8 апреля 2021 14:43
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В связи с легкоатлетическим забегом, посвященным Дню космонавтики.

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

- с 03:00 до 16:00 11 апреля 2021 года - по Волжскому проспекту на участке от ул. Маяковского до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 16:00 11 апреля 2021 года - по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 18:00 10 апреля 2021 года до 16:00 11 апреля 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) на следующих участках улиц:

- по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

- по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

- по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, с 03:00 до 16:00 11 апреля 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 11) будет следовать по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

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