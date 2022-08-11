В центре Самары временно ограничат движение

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Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия, посвященного Дню физкультурника.

Так, с 18:00 13 августа 2022 года до 01:00 14 августа 2022 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:



- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.



Также на вышеуказанных участках с 10:00 13 августа 2022 года до 01:00 14 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

При этом в связи с ограничением движения общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 61, 207, 247, 261, будут двигаться по скорректированной схеме - https://samadm.ru/media/news/38787/