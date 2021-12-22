В Тольятти снизят стоимость льготных проездных на муниципальный транспорт для студентов и учащихся

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В администрации г.о. Тольятти принято решение об изменении стоимости проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах. Предварительно вопрос о необходимости пересмотра регулируемых тарифов на пассажирские перевозки был предметно рассмотрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседании, в частности, было отмечено, что предстоящая индексация – мера хоть и непопулярная, но вынужденная. Дело в том, что существующие тарифы на проезд в городских автобусах и троллейбусах начали действовать с 1 января 2020 года и в течение двух лет не пересматривались. При этом за два года произошли существенные экономические изменения - увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, запчастей. Так, если в 2019 году цена газомоторного топлива, на котором работает большинство городских автобусов, составляла 13 руб. за кубометр, то в 2021 году она уже превысила отметку в 21 руб. Запчасти с конца 2019 года подорожали в среднем на 25%, при этом стоимость покрышек и запчастей для двигателей увеличилась вдвое.

На доходы муниципальных предприятий-перевозчиков существенно повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции – по понятным причинам пассажиропоток в этот период значительно снизился. Так, в прошлом году в муниципальном общественном транспорте перевезли на 27% пассажиров меньше, чем в позапрошлом, и в 2021 году такая тенденция сохранилась. По сути, количество рейсов, а значит, затраты на заработную плату, ГСМ, запчасти и ремонт остались прежние. Тогда как выручка, собираемая от продажи билетов, сократилась на треть. Частично финансовые потери транспортников были компенсированы субсидиями благодаря поддержке Правительства Самарской области, но основная нагрузка по компенсации недополученных доходов перевозчиков по-прежнему ложится на местный бюджет и превышает 214 млн руб. в год. Одна из основных причин образования недополученных доходов – разница между себестоимостью перевозок и экономически обоснованными тарифами, установленными для пассажиров. Так, себестоимость проезда одного пассажира на автобусах ТПАТП № 3 составляет 46,6 руб., на троллейбусах ТТУ – 75,9 рублей. Тогда как стоимость проезда для населения в настоящее время установлена на уровне 26 рублей при безналичном и 29 рублей – при наличном расчете.

Непростая экономическая ситуация напрямую влияет на кадровый состав транспортных предприятий, где наблюдается существенный дефицит работников, преимущественно – из-за неконкурентоспособной зарплаты. В настоящее время ТПАТП № 3 требуется 90 водителей и 128 кондукторов, в ТТУ не хватает 24 водителей и 74 кондукторов. Увеличение стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте позволит проиндексировать зарплату работников предприятий-перевозчиков, что, в свою очередь, поможет предотвратить дальнейший отток кадров и сохранить количество рейсов и объем перевозок.

Чтобы поддержать режим работы перевозчиков и обеспечить регулярность городских рейсов, департаментом дорожного хозяйства и транспорта совместно с департаментом экономического развития администрации г.о. Тольятти была инициирована работа по формированию предложений для установления новых тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте. В результате проведенных расчетов и консультаций принято решение о том, что стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах с 1 января 2022 года составит 32 рубля, как при наличном, так и при безналичном расчете. Столько же придется заплатить за провоз одной единицы багажа.

Важно отметить, что при расчете новых регулируемых тарифов администрацией г.о. Тольятти предприняты все необходимые меры, как по сохранению, так и по увеличению существующих льгот для отдельных категорий пассажиров. Так, стоимость проездного билета учащегося с 1 января 2022 года снизится с 609 рублей до 557 рублей, стоимость студенческого проездного снизится с 870 до 795 рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в городском автобусе или троллейбусе при наличии проездного обойдется школьнику в 13 рублей (сейчас – 15 рублей), студенту – в 18 рублей (сейчас – 20 рублей). Без изменений останется стоимость проезда для держателей Социальных карт жителя Самарской области - 270 рублей в месяц за 90 поездок. Стоимость безлимитной транспортной карты на два вида транспорта (автобус и троллейбус) будет увеличена с 1550 рублей до 1728 рублей. Таким образом, стоимость одной поездки по карте (если ее рассчитать, исходя из 60 поездок) обойдется в 28,8 рублей.