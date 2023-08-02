В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 07:00 4 августа 2023 года до 22:00 10 августа 2023 года – по переулку Карякина на участке от улицы Советской Армии до

проезда 9 Мая, по Проезду 9 Мая на участке от улицы Промышленности

до переулка Карякина;

- с 05:00 3 августа 2023 года до 05:00 8 августа 2023 года – по Ремесленному переулку на участке от улицы Каховской

до проспекта Кирова;

- с 05:00 3 августа 2023 года до 23:59 15 августа 2023 года – по Третьему проезду на участке от улицы Гаражной до проспекта Карла Маркса;

- с 05:00 3 августа 2023 года до 23:59 15 августа 2023 года – по улице Алексея Толстого на участке от улицы Льва Толстого

до улицы Некрасовской.

Также обращаем внимание на то, что городской пассажирский транспорт – автобусы маршрута № 70 и троллейбусы маршрутов №№ 4, 4к – будет следовать по скорректированным схемам.

Просим горожан с пониманием относиться к работам, направленным на подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов, и заранее планировать свои поездки, с учетом вводимых ограничений движения и изменений трасс следования городского пассажирского транспорта.