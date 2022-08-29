В связи с началом учебного года у самарцев происходит повышение и пассажиропотока на общественном транспорте   

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Начало осени в городском департаменте транспорта – особенная пора. В связи с началом учебного года, а также символическим завершением лета и сезона отпусков у самарцев, происходит повышение и пассажиропотока на общественном транспорте.

«В связи с увеличением количества пассажиров пристальное внимание уделяется мониторингу работы общественного транспорта. Наши специалисты будут пристально следить, в том числе, за соблюдением расписания. В последнее время к нам поступают обращения жителей, что отдельные водители автобусов не соблюдают регламент работы, не производя высадку пассажиров в установленных местах. Этому тоже будет уделено особое внимание. С перевозчиком обязательно проведем разъяснительные беседы – такие случаи должны быть исключены. Если есть официальная остановка, значит, пассажир имеет право выйти там, где ему нужно и попасть в точку назначения, не совершая пеших переходов», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

При этом с 1 сентября произойдут и перемены в работе автобусов, осуществляющих садово-дачные перевозки.

«Всего по Самаре курсирует 29 дачных маршрутов и на каждом свое индивидуальное расписание. Сейчас световой день становится короче и с большинства дачных массивов автобусы начинают уезжать пораньше. Последний рейс уходит примерно за час до привычного времени. Поэтому для того, чтобы не оказаться в ситуации, например, когда пассажир долго ждет свой транспорт или же наоборот пропустил автобус, будьте внимательны при планировании времени отправления!», - добавил Юрий Тапилин.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, дачные перевозки организованы с мая по октябрь – в сентябре расписание корректируется, а уже в октябре садово-дачные маршруты курсируют по выходным дням, предусматривая для любителей садовых участков возможность подготовить свои посадки к холодам.

Кроме того, перед началом учебного года в городском Департамента транспорта напоминают о необходимости своевременного пополнения транспортных карт для школьников и студентов.

Фото: администрация Самары