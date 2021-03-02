В США признали Су-35 одним из самых красивых современных истребителей

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Российский самолет Су-35 занял вторую строчку в рейтинге самых красивых современных истребителей в мире, передают "Известия". Об этом во вторник, 2 марта, свидетельствуют данные американского издания Defence Blog.

На первом месте находится американский F-22 Raptor (40%), Су-35 набрал 14% голосов, на третьем месте оказался французский Dassault Rafale (13%). Истребитель ВВС США F-15 Eagle (12%) и европейский Typhoon (5%) оказались на последующих позициях.

Отмечается, что российский Су-35 имеет дальность полета свыше 3500 километров без дозаправки, тогда как у F-22 Raptor весьма ограниченный запас топлива (всего 8,2 т), что не позволяет ему долго находиться в воздухе.

Фото: "Известия"/Алексей Майшев