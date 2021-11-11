В случае введения Евросоюзом санкций в отношении "Аэрофлота" Россия ответит

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В случае введения Евросоюзом санкций в отношении авиакомпании "Аэрофлот", Россия ответит и может запретить как полёты над территорией РФ авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кроссполярные маршруты через Северный Ледовитый океан. Об этом заявил источник в правительстве, близкий к Минтрансу РФ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay