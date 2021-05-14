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В Сети появились фото Lada Largus с высокой крышей

14 мая 2021 12:59
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В Сети появились фото Lada Largus с высокой крышей

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа», фирма «ВИС-Авто», подготовило специальную версию универсала Lada Largus с высокой крышей. Об этом сообщает паблик «Проект Карелия».

В сообщении утверждается, что процесс получения на эту модификацию Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) уже начался. После получения соответствующего документа компания сможет начать производство и запустить продажи новинки.

Продажи обновленной модели Lada Largus начались в марте 2021 года. Модель получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлены новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Базовое оснащение Lada Largus дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Модель в начальных комплектациях можно будет заказать с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем с индексом 11182. Мотор развивает 90 л.с. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6 л. мощностью 106 л.с. Оба силовых агрегата адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92, пишут "Известия".

Модель в начальных комплектациях можно будет заказать с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем с индексом 11182. Мотор развивает 90 л.с. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6 л. мощностью 106 л.с. Оба силовых агрегата адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92.

 

 

 

Теги: Lada Автоваз Лада Ларгус

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