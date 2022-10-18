В Самарском метрополитене появился необычный поезд

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские и общественники присоединились ко второму этапу Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Сообщи, где торгуют смертью»: в регионе в рамках акции проводят профилактические беседы со школьниками и студентами
К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления.
В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом
Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать.
"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 
Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис.
В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный»
Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.
Врач Александр Муравец: о совместимости алкоголя и правильного питания
В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском метрополитене появился необычный поезд

18 октября 2022 11:42
159
В Самарском метрополитене появился необычный поезд

Онлайн-кинотеатр START забрендировал фирменный поезд в самарском метро, который будет ездить до конца октября.

На вагонах изображены главные герои из самых ярких проектов - Оксана Акиньшина и Маруся Фомина из сериала «Контейнер», Юрий Стоянов из самого обсуждаемого сериала* «Вампиры средней полосы», Дарья Мороз и Сабина Ахмедова из самого популярного сериала** «Содержанки», Денис Шведов и Любовь Аксенов из самого узнаваемого сериала*** «Бывшие» и многие другие. 

Кстати, помимо уже полюбившихся героев на вагонах также изображены молодые звезды Глеб Калюжный и Лиза Ищенко из долгожданных премьерных проектов «Черная весна» и «Алиса не может ждать». 

7 октября онлайн-кинотеатр отметил пятилетие. За это время платформа выпустила почти 100 оригинальных премьер. Катайтесь на праздничном поезде, ищите промокод, оформляйте бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр и чувствуйте, что смотрите START.

Фото:  онлайн-кинотеатр START

* по версии Youscan и Кинопоиск 

**по версии TeleCom Daily и Tiburon 

***по версии TeleCom Daily и Tiburon

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
18 октября 2022  15:10
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
127
В Самарской области начнут переработку льна
18 октября 2022  13:21
В Самарской области начнут переработку льна
158
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
188
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
361
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
643
Весь список