В Самарском метрополитене появился необычный поезд

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Онлайн-кинотеатр START забрендировал фирменный поезд в самарском метро, который будет ездить до конца октября.

На вагонах изображены главные герои из самых ярких проектов - Оксана Акиньшина и Маруся Фомина из сериала «Контейнер», Юрий Стоянов из самого обсуждаемого сериала* «Вампиры средней полосы», Дарья Мороз и Сабина Ахмедова из самого популярного сериала** «Содержанки», Денис Шведов и Любовь Аксенов из самого узнаваемого сериала*** «Бывшие» и многие другие.

Кстати, помимо уже полюбившихся героев на вагонах также изображены молодые звезды Глеб Калюжный и Лиза Ищенко из долгожданных премьерных проектов «Черная весна» и «Алиса не может ждать».

7 октября онлайн-кинотеатр отметил пятилетие. За это время платформа выпустила почти 100 оригинальных премьер. Катайтесь на праздничном поезде, ищите промокод, оформляйте бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр и чувствуйте, что смотрите START.

Фото: онлайн-кинотеатр START

* по версии Youscan и Кинопоиск

**по версии TeleCom Daily и Tiburon

***по версии TeleCom Daily и Tiburon