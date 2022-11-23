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В Самарском аэропорту из-за обледенения задерживают рейсы

23 ноября 2022 12:49
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В Самарском аэропорту из-за обледенения задерживают рейсы

В среду, 23 ноября, в Самаре местные жители рассказали о сложностях, связанных с вылетом из аэропорта Курумоч. В KUF находится мобильный корреспондент ГТРК "Самара". 

Как стало известно, в воздушной гавани задерживаются рейсы, следующие как из областной столицы, так и в обратном направлении. В основном задержка составляет 20-30 минут. 

На сайте аэропорта можно найти сообщения о задержке трех авиарейсов, следующих в Дубай, Астрахань и Сочи. С чем может быть связано такое явление - пока неясно.

Вполне вероятно, что свою лепту могла внести погода. Например, в ночь на среду прошел ледяной дождь. Из-за этого пешеходные зоны в областном центре и других городах губернии оказались покрыты слоем льда и буквально превратились в каток. Многим пришлось идти по сугробам. В некоторых школах отменяют занятия в школах из-за последствий ледяного дождя.

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