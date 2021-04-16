В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети

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С пятницы, 16 апреля стартовала пассажирская переправа из Самары в Ширяево и Шелехметь, а также к остановочному пункту Нижний пляж.

Рейсы выполняются каждый день. В Ширяево - в 8:30 от самарского речного вокзала, а в 9:30 - от Поляны Фрунзе, обратно в Самару - в 16:00. Цена билета на теплоход для взрослого - 125 рублей, для ребенка - 63 рубля.

В Шелехметь из Самары можно отправиться в 8:15 и 16:00 (от речвокзала), обратно в 9:30 и 17:15. В пути теплоход заходит на Нижний пляж.

Напомним, помимо этого, уже несколько дней работает переправа на теплоходах из Самары в село Рождествено и к Прорану. Паром на линию пока не выпустили, он на ремонте, пишет Самру.ру.