В Самарской области ввели ограничение движения на федеральной трассе М5 "Урал"

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В четверг, 3 февраля, в Самарской области опять бушует непогода и дорожные службы вынуждены вновь ввести ограничение движения на федеральной трассе М5 "Урал". В опасную зону попали 39 километров.

Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств введены на участке с 93 по 132 км федеральной трассы М5 "Урал" на участке подъезда к г. Оренбургу со стороны Самарской области. Временная мера начала действовать с 07.04 утра четверга, 3 февраля.

Напомним, службы МЧС предупредили об обрушении на Самарскую область чуть ли не стихийного бедствия: сильнейших осадков, а также вьюги, шторма и гололёда одновременно. Ожидается, а местами уже наблюдается, усиление ветра до 20 м/с и снижение видимости до 500 метров. Такая погода крайне опасна, особенно за городом - на трассах. Для этого и предупреждают водителей об особой осторожности и рекомендации отказаться от возможных поездок.

Ограничения передвижения на автодороге общего пользования на протяжённости почти 40 км будут действовать до 13.00 3 февраля. Ситуация находится на контроле экстренных служб, в случае необходимости будут приниматься новые меры и продление действующих запретов, сообщает ГТРК Самара.