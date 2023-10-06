В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»

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10, 11, 12 и 13 октября в Самарской области будут ограничивать движение по трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.

— В эти дни с 02:00 до 05:30 на участке трассы 983–984 км будут перекрывать одну полосу из двух, — сообщили представители организации.

Обозначенный участок находится в районе Зеленовки — там строят многоуровневую развязку для заезда на трассу «Обход Тольятти», ведущую к новому мосту через Волгу. Ограничивать движение будут для того, чтобы рабочие смогли смонтировать вспомогательные сооружения и устройства для бетонирования плиты проезжей части путепровода, пишет 63.ру.

Развязка находится в высокой степени готовности. Дороги к путепроводу уже начали асфальтировать.

Мост через Волгу строят у Климовки уже четвертый год.

Завершить все работы планируют в конце текущего года. Для автомобилистов будет организовано четыре полосы для движения — по две в каждом направлении. Разделит их пятиметровая полоса с ограждениями.