В Самарской области впервые обустроили дорогу автономной солнечно-ветровой системой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов
В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.
Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.
«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.
В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарец оскорбил судью во время заседания
Самарец оскорбил судью во время заседания
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области впервые обустроили дорогу автономной солнечно-ветровой системой

20 декабря 2021 12:34
148
В Самарской области впервые обустроили дорогу автономной солнечно-ветровой системой

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтировали два участка трассы Тольятти – Ташелка в Самарской области. 

Дорожные работы завершили в срок, по контракту до 1 октября текущего года, на участках км 10+120 – км 14+000 и км 23+000 – км 26+000. Также, в нормативное состояние привели два моста в составе автодороги: мост через суходол на км 10+987, и мост через овраг Волосяной на км 23+415. Обустроили тротуар, протяжённостью 1,3 км. На участке с 23 по 26 километр, в месте устройства остановочных павильонов и пешеходных переходов установили 12 светильников, работающих от солнечных батарей и ветрогенераторов. 

«Это первый такой реализованный проект на региональных дорогах в Самарской области. На пешеходных переходах, где нет близлежащих линий электропередач, но необходимо обеспечить освещение, мы устанавливаем автономные светильники на солнечных батареях. Но зимой опытные образцы показали себя не слишком эффективно - и солнца мало, и панели покрывал снег, который необходимо было постоянно счищать. Поэтому решили применить комбинированные установки с панелями солнечных батарей и ветрогенераторами. Накопителями электроэнергии при этом выступают аккумуляторы», -  рассказал Александр Николаев, руководитель эксплуатации и ремонта автомобильных дорог регионального минтранса.

Дорога соединяет 6 населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию «маятниковой миграции» населения к одному из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – Тольятти. Кроме того, вдоль трассы расположены 12 тысяч дачных участков и постоянно проживает около 8 тысяч человек. По трассе проходит школьный маршрут.

«Всякий автомобилист знает, как опасны в ночное время неосвещенные пешеходные переходы. Человека в одежде без светоотражающих элементов можно увидеть на нем слишком поздно, чтобы успеть избежать трагедии. Значение установки светильников именно на этом участке трудно переоценить, сейчас многие люди живут на дачах круглый год, там неоднократно фиксировались случаи наездов на пешеходов и животных. Так что устройство освещения в темное время суток увеличивает безопасность не только пешеходов во время пересечения проезжей части, но и водителей с пассажирами», - отметил Александр Ефанов, подполковник полиции, начальник ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району Самарской области. 

В соответствии с проектом дорожных работ, выполнили уширение проезжей части, устройство двухслойного щебеночного основания, толщиной 30 см, с использованием трещинопрерывающей прослойки из геоматериала. Нижний слой дорожного покрытия уложили из крупнозернистого плотного асфальтобетона типа АМI толщиной 8 см, верхний слой из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Установили барьерное ограждение и нанесли разметку термопластиком. Все работы выполнены по новому ГОСТу.

Напомним, в 2020 году, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 11,2 км трассы Тольятти-Ташелка. 

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, и работа на объектах местного значения — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
126
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
130
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
158
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
796
Весь список