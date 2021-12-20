В Самарской области впервые обустроили дорогу автономной солнечно-ветровой системой

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В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтировали два участка трассы Тольятти – Ташелка в Самарской области.

Дорожные работы завершили в срок, по контракту до 1 октября текущего года, на участках км 10+120 – км 14+000 и км 23+000 – км 26+000. Также, в нормативное состояние привели два моста в составе автодороги: мост через суходол на км 10+987, и мост через овраг Волосяной на км 23+415. Обустроили тротуар, протяжённостью 1,3 км. На участке с 23 по 26 километр, в месте устройства остановочных павильонов и пешеходных переходов установили 12 светильников, работающих от солнечных батарей и ветрогенераторов.

«Это первый такой реализованный проект на региональных дорогах в Самарской области. На пешеходных переходах, где нет близлежащих линий электропередач, но необходимо обеспечить освещение, мы устанавливаем автономные светильники на солнечных батареях. Но зимой опытные образцы показали себя не слишком эффективно - и солнца мало, и панели покрывал снег, который необходимо было постоянно счищать. Поэтому решили применить комбинированные установки с панелями солнечных батарей и ветрогенераторами. Накопителями электроэнергии при этом выступают аккумуляторы», - рассказал Александр Николаев, руководитель эксплуатации и ремонта автомобильных дорог регионального минтранса.

Дорога соединяет 6 населенных пунктов Ставропольского района между собой, а также выполняет функцию «маятниковой миграции» населения к одному из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – Тольятти. Кроме того, вдоль трассы расположены 12 тысяч дачных участков и постоянно проживает около 8 тысяч человек. По трассе проходит школьный маршрут.

«Всякий автомобилист знает, как опасны в ночное время неосвещенные пешеходные переходы. Человека в одежде без светоотражающих элементов можно увидеть на нем слишком поздно, чтобы успеть избежать трагедии. Значение установки светильников именно на этом участке трудно переоценить, сейчас многие люди живут на дачах круглый год, там неоднократно фиксировались случаи наездов на пешеходов и животных. Так что устройство освещения в темное время суток увеличивает безопасность не только пешеходов во время пересечения проезжей части, но и водителей с пассажирами», - отметил Александр Ефанов, подполковник полиции, начальник ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району Самарской области.

В соответствии с проектом дорожных работ, выполнили уширение проезжей части, устройство двухслойного щебеночного основания, толщиной 30 см, с использованием трещинопрерывающей прослойки из геоматериала. Нижний слой дорожного покрытия уложили из крупнозернистого плотного асфальтобетона типа АМI толщиной 8 см, верхний слой из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Установили барьерное ограждение и нанесли разметку термопластиком. Все работы выполнены по новому ГОСТу.

Напомним, в 2020 году, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 11,2 км трассы Тольятти-Ташелка.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, и работа на объектах местного значения — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.