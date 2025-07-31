В Самарской области в августе изменится расписание двух электричек

66

Как сообщили в пригородной пассажирской компании, 2, 14 и 17 августа электропоезд № 7527 Похвистнево (отправление в 6:04) - Самара (прибытие в 8:49) проследует по измененному расписанию: Похвистнево (отправление в 6:25) - Пятилетка (прибытие в 8:48), на участке Пятилетка - Самара отменяется.

Кроме того, 13, 14, 16, 17, 20, 23 и 27 августа электричка № 7504 Самара (отправление в 5:14) - Похвистнево (прибытие в 7:53) на участке Кинель - Похвистнево проследует по измененному расписанию: Самара (отправление в 5:14) - Кинель (6:09-6:35) - Похвистнево (прибытие в 8:18).

Еще 2 и 9 августа состав проедет мимо четырех остановок. Это связано с ремонтными работами на станциях Сызрань и Октябрьск, пишет Сова.