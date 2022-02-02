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В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля

2 февраля 2022 13:45
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В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля

В 2022 г. в регионе в рамках реализации региональной составляющей "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, на 31 км автомобильной дороги Самара-Бугуруслан, в направлении в Самару установят автоматический пункт весогабаритного контроля.

Трасса Самара-Бугуруслан проходит по территории 5 муниципальных районов, является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области, с интенсивностью движения до 25 000 автомобилей в сутки. Кроме того, обеспечивает выход на федеральную трассу М-5 "Урал" и подъезд к железнодорожным узлам, входящим в опорную сеть дорог.

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Напомним, в конце 2020 года по дорожному нацпроекту установили АПВГК на 31 км а/д Самара-Бугуруслан в направлении Оренбурга и на 7 км Красноглинского шоссе, пишет Волга Ньюс.

Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны не случайно: на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан пункт поможет сохранить автодорогу после реконструкции, в районе нового моста через реку Сок будет защищать въезд в город и исключать проезд машин с перегрузом по городским дорогам.

Для новых автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливался обязательный тестовый период в соответствии с действующими нормами. С 1 июня 2021 года пункты начали работать в промышленной эксплуатации.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

За период с июня по декабрь 2021 года с применением средств автоматизированной фиксации в отношении собственников тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств Госавтоинспекцией по Самарской области вынесено 849 постановлений за превышение габаритов или допустимой массы транспортного средства.

Модернизация и развитие дорожной сети являются важными направлениями Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

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