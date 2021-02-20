В Самарской области совместно с РЖД планируется построить полигон для испытаний высокоскоростных вагонов

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании правления ОАО «Российские железные дороги». Генеральный директор РЖД Олег Белозеров совместно с членами федерального Правительства, руководителями регионов подвели итоги работы компании за прошлый год и обозначили приоритетные задачи на год текущий.

Первый заместитель Председателя Правительства, председатель совета директоров ОАО «РЖД» Андрей Белоусов подчеркнул, что вклад компании и всех предприятий кооперации в ВВП России в прошлом году составил 5,5%. Удельный вес железнодорожного транспорта без учета трубопроводного в грузообороте страны достиг 87%.

Несмотря на пандемию, которая сильно ударила по всей железнодорожной отрасли, прежде всего – по пассажирским перевозкам, ОАО «РЖД» достойно выдержало проверку на прочность и зафиксировало положительный финансовый результат. «Более того, компания успешно разместила «вечные» облигации в объеме 313 млрд рублей. Это позволило реализовать инвестиционную программу в объеме 717 млрд рублей. Несколько ниже докризисного плана, который у нас был на начало 2020 года, но выше уровня 2019 года на 43 млрд рублей», – рассказал Андрей Белоусов.

Говоря о задачах компании в 2021 году, вице-премьер отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойную работу пассажирского комплекса в пригородном и дальнем сообщении, особенно в условиях возобновляемого спроса. По его словам, в текущем году ожидается увеличение перевозок в пригороде на 12% к уровню 2019 года.

«Организаторы пригородного сообщения – РЖД, регионы и пригородные компании – должны работать в едином ключе. Финансирование соответствующих обязательств необходимо выполнять в полном объеме и своевременно. При этом не должны сокращаться безальтернативные маршруты и маршруты в труднодоступные населённые пункты. Должна сохраняться поддержка для льготных категорий граждан», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Еще одной ключевой задачей председатель совета директоров компании назвал безусловное выполнение всех инвестиционных планов. Объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы превышает 3 трлн рублей, из них на текущий год – 731,6 млрд рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что российские железные дороги являются надежным партнером региона, с которым комфортно взаимодействовать по всем направлениям развития: «Сотрудничество происходит во всех сферах: туристической, транспортной, научно-технической. Целый ряд проектов, возникшие как идеи, мы сегодня претворяем в жизнь. Совместными усилиями мы решаем самые непростые задачи, нацеленные на дальнейшее развитие как самого региона, так и железной дороги».

Дмитрий Азаров поблагодарил правление компании за оценку труда сотрудников Куйбышевской железной дороги. В прошлом году они одержали уверенную победу в корпоративном конкурсе РЖД.

Один из ключевых проектов, который регион реализует совместно с РЖД, – строительство железнодорожной ветки в Особую экономическую зону «Тольятти». Эта инвестиционная площадка на сегодняшний день признана одной из лучших в стране. 26 компаний имеют статус резидентов, объем вложений в создание новых производств планируется в сумме почти 25 млрд рублей. Подведение железнодорожных путей к границам ОЭЗ позволит реализовать крупнейшие инвестиционные проекты.

«Инфраструктура создается для реализации конкретных инвестпроектов резидентов ОЭЗ «Тольятти», крупнейшим из которых является Магнитогорский металлургический комбинат, – напомнил Дмитрий Азаров. – Проектом предусмотрен выход на объем грузоперевозок более одного миллиона тонн в год».

Подведение железнодорожных путей к экономической зоне окажет положительное влияние на улучшение социально-экономической ситуации не только в Тольятти, но и в Самарской области в целом. Это создаст условия для создания новых производств с высокотехнологичными рабочими местами.

«Проектирование и строительство осуществляется в течение рекордных двух лет, и в соответствии с нашими совместными планами должно завершиться уже в текущем году. Хотел бы поблагодарить лично вас и весь коллектив РЖД за оперативность в реализации данного проекта», – обратился Дмитрий Азаров к Олегу Белозерову.

Губернатор также выразил заинтересованность в строительстве на территории региона экспериментального полигона для проведения испытаний новой техники, специального оборудования, высокоскоростных локомотивов и вагонов, которые производятся в России. Предполагается укладка железнодорожных путей в 3 кольца, длиной 18, 8 и 6 километров, а также 30-километровый участок дороги со скоростью движения до 275 километров в час. «Мы уже подобрали варианты размещения полигона в нашей Самарской области, которая становится для РЖД инновационной площадкой. Думаю, здесь сотрудничество нужно расширять», – отметил Губернатор. Преимущество самарской площадки – удобство расположения между вагоностроительными заводами и наличие ведущих научных школ.

Реализация этого инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места в инфраструктуре трансфера технологий, привлечь квалифицированные кадры со всей страны, а также увеличить налоговые отчисления в бюджет региона и страны.

Не исключено, что проверенные на новом полигоне технологии станут основой для создания ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти. Его запуск позволит увеличить объем пассажиропотока в рамках самой крупной в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации с 870 тысяч человек до 3 млн 800 тысяч пассажиров в год. К тому же ускоренное железнодорожное сообщение позволит сократить время в пути в среднем на 30 минут. «Уверен, что в будущем этот проект станет частью опорного каркаса ускоренного движения, в том числе «Москва-Екатеринбург», – отметил руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил: при поддержке Правительства области в 2018 году была создана региональная инновационная площадка, которая стала своеобразным центром инновационных разработок. За 2 года было отобрано 33 перспективных проекта, еще 10 – уже проходят испытания.

Один из них – проект по созданию энергоблоков для вагонов электропоездов, который разработали самарские специалисты. Два прототипа уже смонтированы и запущены в работу на одном из составов РЖД. «Новизна проекта состоит в применении необслуживаемых гелиевых аккумуляторов системы управления зарядами, которые в совокупности позволяют продлить срок эксплуатации с 3 до 7 лет и полностью уйти от обслуживания в процессе работы. Есть серьезная уверенность в успешности этого проекта», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Партнерские отношения с РЖД поддерживаются и в рамках работы Научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который был создан по инициативе Губернатора Самарской области. Сегодня НОЦ объединяет 25 вузов, которые имеют связи с 47 странами мира, а также – научные организации и предприятия семи субъектов России.

Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Белозерова за тесное сотрудничество. «Рассчитываю, что Самарская область и в дальнейшем будет опорным регионом для Российских железных дорог», – резюмировал Губернатор.

«Абсолютно разделяю ваше мнение в отношении того, что наше внутреннее регулирование вопросов невозможно без взаимодействия с регионами. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу именно в технологической части. Мы действительно многое сделали, в том числе, по проектному направлению, где имеем ряд уникальных наработок. Абсолютно согласен с тем, что мы точно вместе достигнем успехов», – подчеркнул руководитель РЖД Олег Белозеров.