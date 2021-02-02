состоится профилактическая акция Внимание переезд!

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Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут беседы с водителями автотранспортных средств, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, раздадут памятки по правилам безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: использование масок и перчаток, соблюдение дистанции при общении с гражданами.

Мероприятие состоится

3 февраля в 11:00 (вр. местное) на железнодорожном переезде 168 км ПК 10 перегона Старосемейкино – Водинская (Новосемейкино, Самарская область).