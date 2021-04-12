В Самарской области снизили тарифы на хранение маломерных судов

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В Самарской области утвердили новые тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на 2021-2025 годы. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте регионального Правительства.

Расценки на эвакуацию судов на спецстоянки теперь будут следующие: перемещение водного транспорта, длина корпуса которого не превышает 6 м, обойдется в 6 738 рублей, от 6 до 10 м – 10 661 рубль, от 10 до 20 м – 16 801 рубль.



Тарифы на хранение тоже будут отличаться в зависимости от типа задержанного маломерного судна. Владельцам гидроциклов придется платить по 70 рублей за час, моторных суден – 79. А вот для тех, кто имеет в собственности парусное судно, парусно-моторное судно или судно особой конструкции, час хранения обойдется в 104 рубля. Отметим, что данные тарифы меньше, чем были ранее – 186, 267 и 435 рублей соответственно, сообщает Сова.инфо.