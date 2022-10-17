В Самарской области с 1 ноября 2022 года изменится расписание электричек до Жигулевска.

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Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

Так, расписание поменяется по маршруту Самара - Курумоч - Жигулевское Море - Жигулевск:



- поезд № 6306/6305/6325 Самара (отправление 08:46) - Курумоч (10:15-10:36) - Жигулевское Море (прибытие 11:28) по выходным на участке Курумоч - Жигулевское Море проследует по измененному расписанию Самара (08:46) - Курумоч (10:15-10:25) - Жигулевское Море (11:16);



- поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отправление 14:07) - Курумоч (14:44-15:28) - Самара (прибытие 16:56) по выходным на участке Жигулевское Море - Курумоч проследует по новому расписанию Жигулевское Море (14:24) - Курумоч (15:15-15:28) - Самара (16:56);



- поезд № 6302/6301 Пятилетка (отправление 05:50) - Жигулевское Море (07:44-07:47) - Отвага (прибытие 08:18) ежедневно устанавливается сообщением Пятилетка (05:50) - Жигулевское Море (07:44);



- поезд № 6376 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевск (отправление 16:07) - Жигулевское Море (прибытие 17:21);



- поезд № 6378 Отвага (16:51) - Жигулевское Море (17:21) отменяется;



- поезд № 6375 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевское Море (15:36) - Жигулевск (15:52);



- поезд № 6377 Жигулевское Море (15:36) – Отвага (16:07) отменяется, пишет Сова.