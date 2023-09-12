В Самарской области произошли изменения в расписании электричек

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С 13 сентября пригородные поезда, курсирующие на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск, будут курсировать по новому графику. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.



Так, поезд №7118/7117 ежедневно будет отправляться из Тольятти в 11:00. Прибытие в Самару в 12:25. Из Жигулевска до Жигулевского моря электричка №7374, которая ходит ежедневно, будет отправляться в 11:00. Прибытие к Жигулевскому морю в 11:14.



Поезд №6306/6305-6365 Самара — Жигулевское море будет ездить по выходным. Отправление от самарского вокзала в 8:46, прибытие на конечную в 10:28. Электричка сделает остановку в Курумоче — с 10:14 до 10:39 вагоны будут ждать пассажиров.



Также на выходных изменится расписание поезда №7346/7375. Теперь он отправляется из Самары в 10:30 и прибывает в Тольятти в 12:35, пишет Самара Город | Новости Самары.