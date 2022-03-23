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В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках

23 марта 2022 09:54
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В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках

В Самарской области предложили проиндексировать стоимость проезда в электричках. Проект приказа опубликовали в департаменте ценового и тарифного регулирования области.

— Предлагается установить на 2022 год экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для электропоездов — 3,29 рубля за один пассажиро-километр и 4,65 — для скоростных «Ласточек», — следует из документа.

Пассажиро-километр — единица измерения пассажирских перевозок. Цифру получают путем умножения числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, выраженное в километрах.

Новые тарифы предлагается установить совсем скоро. Для скоростных поездов уже через 10 дней после опубликования приказа, а для остальных — с 1 июля 2022 года.

Стоимость проезда в обычных электричках таким образом существенно вырастет. В июне прошлого года тариф на перевозки людей железнодорожным транспортом в пригородном сообщении устанавливали в 2,17 рубля за один пассажиро-километр, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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